Пятерых жителей Норильска наградили за помощь в задержании нападавшего с ножом

24 мая пятерых жителей Норильска наградили за помощь в задержании мужчины, нападавшего на людей с ножом во дворе жилого дома.
Знаки отличия «За смелость и мужество» из рук мэра получили Александр Должиков, Денис Кашапов, Сергей Ломаев, Марина Мудрак и Аксан Мулькаманов. Последний также был удостоен почетной грамоты МВД по Норильску, а остальные герои получили благодарности «За мужество, героизм, взаимодействие с органами внутренних дел».
Напомним, 18 мая очевидцы сообщили в полицию о неадекватном поведении неизвестного возле многоэтажки. Позже сотрудники МВД выяснили, что мужчина напал с ножом на свою сожительницу, которая скончалась от ран, а также ранил ее несовершеннолетнего ребенка и двоих случайных прохожих. Задержать вооруженного неадеквата удалось с помощью неравнодушных норильчан.
Подозреваемого взяли под стражу. Было заведено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Расследование продолжается.