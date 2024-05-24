Пятерых жителей Норильска наградили за помощь в задержании нападавшего с ножом

Напомним, 18 мая очевидцы сообщили в полицию о неадекватном поведении неизвестного возле многоэтажки. Позже сотрудники МВД выяснили, что мужчина напал с ножом на свою сожительницу, которая скончалась от ран, а также ранил ее несовершеннолетнего ребенка и двоих случайных прохожих. Задержать вооруженного неадеквата удалось с помощью неравнодушных норильчан.