«Я нисколько не боялась за себя»: в Красноярске мать отдала свою почку, чтобы спасти сына

Алексей говорит, что операция на самом деле не так уж страшна. А вот ходить на диализ в течение многих лет — вот что по-настоящему вселяет ужас. Сейчас он и его мама восстанавливаются. В дальнейшем парень будет принимать иммуносупрессивную терапию, чтобы почка не отторгалась. Для Ирины ограничения коснутся только физических нагрузок и питания.