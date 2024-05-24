«Я нисколько не боялась за себя»: в Красноярске мать отдала свою почку, чтобы спасти сына

Красноярские врачи успешно пересадили здоровую почку от матери 23-летнему сыну. Историей о коварной болезни и самопожертвовании поделилась пресс-служба Федерального Сибирского научно-клинического центра.
Алексей (имя изменено) родом из соседней Тувы, но уже несколько лет он живет в Санкт-Петербурге — там он окончил университет и нашел работу. Парень рассказал, что его самочувствие начало ухудшаться осенью прошлого года, однако он не думал, что причиной этого стало опасное заболевание почек — гломерулонефрит.
— Я начал чувствовать слабость, отечность, у меня не было аппетита. Часто болело горло, закладывало нос. В принципе, я занимался самолечением и думал, что все нормально, — говорит молодой человек.
— Симптомы уремической интоксикации — слабость, анемия, недомогание, тошнота и рвота. Заподозрить заболевание несложно, если внимательно относиться к своему здоровью и сразу обратиться к врачу, — поясняет Римма Наговицына, врач-нефролог ФСНКЦ ФМБА.
Герой нашей истории узнал о диагнозе слишком поздно, поэтому в его жизни появилась диализная терапия. Весной он начал посещать диализ три раза в неделю. Пациент признается, что это «очень сильно мешало жить нормальной жизнью». На помощь к парню пришла мама.
Ирина (имя изменено) решилась пожертвовать свою почку сыну. Женщина — мать пятерых детей. Со слезами на глазах она рассказывает — была готова на все, лишь бы ее ребенок вернулся к нормальной жизни.
— Я нисколько не боялась за себя. Страшно было в тот момент, когда я узнала о диагнозе сына. Я сразу знала, что отдам ему свою почку, — говорит Ирина.
Специалисты ФСНКЦ ФМБА отмечают, что с начала 2016 года в медучреждении проведено более 150 трансплантаций почки. Из них родственных — только 10. Остальное — от посмертного донора.
Ирина и Алексей быстро прошли обследования и уже в мае легли на операцию. В итоге трансплантация прошла успешно.
— Операция прошла под руководством заведующего хирургическим отделением ФСНКЦ ФМБА России Марата Кучкарова. В операционной одновременно работали две бригады: одна изымала почку у донора, вторая — пересаживала орган реципиенту, — добавили в пресс-службе.
Алексей говорит, что операция на самом деле не так уж страшна. А вот ходить на диализ в течение многих лет — вот что по-настоящему вселяет ужас. Сейчас он и его мама восстанавливаются. В дальнейшем парень будет принимать иммуносупрессивную терапию, чтобы почка не отторгалась. Для Ирины ограничения коснутся только физических нагрузок и питания.