В Волгограде оставили без газа целый микрорайон

К пятиэтажке между тем не подведена горячая вода — в квартирах установлены газовые колонки. Чтобы элементарно умыться, людям приходится греть воду в электрочайниках, а еду готовить на электроплитках. Суммы в платежках за электричество потребителей ждут астрономические. Между тем в газовых службах vlg.aif.ru не смогли внятно пояснить — будет ли сделан перерасчет за то время, пока волгоградцы не пользуются ресурсом.