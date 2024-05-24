В Волгограде оставили без газа целый микрорайон

«Слава богу, я купила мультиварку», — радовалась одна из волгоградок.
Ограничения коснулись ряда домов на улицах Добрушина и Солнечникова, Грибанова и Тюленева, Шумского и других. Учитывая, что у многих в квартирах установлены индивидуальные котлы, люди оказались лишены возможности не только приготовить пищу, но и принять душ.
Вечером профильные службы пообещали начать подачу ресурса на следующее утро, однако и с утра 24 мая газ появился не во всех домах. В пресс-службе «Газпром газораспределение Волгоград» vlg.aif.ru подтвердили: «Сотрудники “Волгоградгоргаза” провели ремонтные работы. Для уточнения деталей пуска домов по перечисленным адресам необходимо обратиться в “Городскую газовую службу”, которая занимается их обслуживанием».
Местные жители удивляются: они только сейчас узнали, что договор, который они ранее заключили с газовой организацией, недействителен, нужно ехать в другую, чтобы заключать новый. Но почему им не сообщили об этом, когда заключался договор?
Тем временем вторую неделю остается без газа часть квартир в доме на проспекте Металлургов, 27. Здесь сотрудники профильной службы ранее нашли нарушения в квартире, хозяева которой не проживают в Волгограде. И хотя в связи с этим газом они не пользуются, без ресурса оставили и остальных жильцов — ради их же безопасности, уверяют газовики.
К пятиэтажке между тем не подведена горячая вода — в квартирах установлены газовые колонки. Чтобы элементарно умыться, людям приходится греть воду в электрочайниках, а еду готовить на электроплитках. Суммы в платежках за электричество потребителей ждут астрономические. Между тем в газовых службах vlg.aif.ru не смогли внятно пояснить — будет ли сделан перерасчет за то время, пока волгоградцы не пользуются ресурсом.