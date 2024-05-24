Санэпидслужба Минска обследует пляжи перед началом купального сезона

Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения санэпидслужба Минска совместно с эксплуатирующими организациями и администрациями районов Минска в мае 2024 года провела комиссионную оценку санитарного состояния и благоустройства всех зон отдыха населения у водных объектов.