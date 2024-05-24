Санэпидслужба Минска обследует пляжи перед началом купального сезона

Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения санэпидслужба Минска совместно с эксплуатирующими организациями и администрациями районов Минска в мае 2024 года провела комиссионную оценку санитарного состояния и благоустройства всех зон отдыха населения у водных объектов.
Отобраны пробы воды для лабораторных исследований по показателям безопасности, проведено энтомологическое обследование территорий пляжей и их акарицидная обработка.
Предприятия и организации провели уборку территории пляжей и прилегающих лесопарковых зон. Проведено обследование и очистка дна водной акватории, подсыпка песка. Отремонтировано пляжное оборудование, обновлены информационные стенды. Оборудованы спортивные и детские площадки. Установлены шезлонги, беседки, скамейки, кабины для переодевания, теневые навесы, душевые установки, увеличено количество урн, общественных туалетов. Организованы площадки для раздельного сбора отходов с контейнерами, оборудованными крышками. Обозначены стоянки для автотранспорта, размещены велопарковки.
Санитарно-эпидемиологическая служба продолжит контроль за функционированием зон рекреации, в том числе с проведением необходимых лабораторных исследований.
Решениями органов исполнительной власти в Минске утверждено 23 пляжа на пяти зонах рекреации: «Заславское» — восемь пляжей (№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9), «Криница» — два пляжа (№ 3, 4), «Дрозды» — шесть пляжей (№ 2, 5, 6, 7, 8, 9), «Цнянское» — шесть пляжей (№ 1, 2, 3, 4, 5, 6), «Комсомольское озеро» — один пляж (№ 1).