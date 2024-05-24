В Омске рассказали, сколько могут получить школьники за летнюю подработку

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что этим летом омские школьники традиционно смогут получить трудовой опыт. Для 1 270 ребят в возрасте от 14 до 18 лет мэрией были открыты вакансии. Рабочий день составит 3 часа в день, пять дней в неделю. За полный отработанный месяц школьники получат заработную плату в размере 7 796,96 рублей. Дополнительно службы занятости населения могут предоставить материальную поддержку в размере 2 315,81 рублей.