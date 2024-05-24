Жители Омской области временно не смогут получить права и поставить авто на учет

Жители Омской области не смогут временно получить водительские права и поставить машину на учет в Госавтоинспекции. Об этом предупредили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
В воскресенье, 26 мая 2024 с 12:00 до 22:00 часов в подразделениях Госавтоинспекции не будут предоставлять услуги по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений из-за проведения плановых технических работ по обслуживанию информационных системы МВД России.
— Гражданам, записавшимся на прием в указанный день, будет обеспечена возможность обратиться за получением государственных услуг как в электронном виде, так и в последующие рабочие дни, — отметили в ведомстве.
Все услуги, которые не связаны с работой информационной системы, будут предоставляться в привычном режиме.