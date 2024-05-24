BAZA: мошенники выманили 3 млн рублей у вратаря новокузнецкого «Металлурга»

Вратарь хоккейного клуба «Металлург» (Новокузнецк) Максим Клоберданец попал в ловушку мошенников, выдавших себя за руководителей клуба и сотрудников спецслужб. Об этом сообщил телеграм-канал BAZA.21 мая 23-летний спортсмен получил сообщение — его отправитель представился генеральным директором «Металлурга» Андреем Денякиным. В СМС утверждалось, что деньги Клоберданца находятся под угрозой — мошенники якобы пытаются набрать кредиты на его имя для финансирования ВСУ. Вскоре ему позвонил человек, представившийся сотрудником ФСБ, и дал указание взять кредиты и перевести деньги на «безопасный счет».Клоберданец не заподозрил подвоха и пошёл по отделениям банков. В первом банке он взял кредит на 999 998 рублей, во втором — почти на два миллиона. Затем он перевёл все деньги на указанный «безопасный счет». После этого Максим связался с руководством клуба, чтобы сообщить о выполнении задания. Однако оказалось, что никто из руководителей не был в курсе происходящего. Максим сначала подумал, что они боятся говорить, чтобы не попасть под статью о разглашении коммерческой тайны, но затем засомневался. Окончательно Клоберданец понял, что его обманули, после беседы с давним знакомым. На следующий день он обратился в полицию, где ему объяснили, что он стал жертвой мошенников, и дали рекомендации по безопасности.