Синоптики рассказали, какая погода ждет узбекистанцев в предстоящие выходные

Сегодня днем по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям, местами по Сурхандарьинской области и во второй половине дня по областям Ферганской долины пройдут дожди, в отдельных районах с грозами. По остальной территории республики осадков не будет. Температура воздуха будет в пределах 24−27 градусов, местами — до 29 градусов, по югу — до 32−34 градусов.