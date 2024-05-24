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Синоптики рассказали, какая погода ждет узбекистанцев в предстоящие выходные

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На этих выходных в Узбекистане ожидаются дожди и небольшое понижение температуры, передает корреспондент Podrobno.uz.

Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 83% 754 мм рт. ст. +21°
Источник: Podrobno.uz

Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 24—26 мая.

Сегодня днем по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям, местами по Сурхандарьинской области и во второй половине дня по областям Ферганской долины пройдут дожди, в отдельных районах с грозами. По остальной территории республики осадков не будет. Температура воздуха будет в пределах 24−27 градусов, местами — до 29 градусов, по югу — до 32−34 градусов.

Завтра, в субботу, кратковременные дожди пройдут по Ташкентской, Джизакской, Сырдарьинской областям и областям Ферганской долины. Температура составит 26−29 градусов, по югу — до 32−34 градусов.

В воскресенье, 26 мая, осадков не ожидается, лишь по областям Ферганской долины, а также ночью и утром по Ташкентской, Сырдарьинской областям местами возможны кратковременный дождь и гроза. Дневная температура понизится до 17−22 градусов.

Местами по республике возможно усиление ветра до 15−20 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком.

В предгорных и горных районах 24 мая ожидается дождь, местами сильный. 25 и 26 мая также пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах сильные. Возможны грозы. Усилением ветра до 15−20 метров в секунду. Сохранятся вероятность селе-паводковых явлений.

В Ташкенте сегодня временами дождь. Температура — 24−26 градусов. В субботу во второй половине дня и в ночь на воскресенье временами кратковременный дождь. Возможна гроза. Днем в воскресенье без осадков.

Температура в субботу ночью — 16−18 градусов, днем — 26−28 градусов. В воскресенье ночью — 12−14 градусов, днем — 19−21 градус.