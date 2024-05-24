Зеленый островок появился в центре Владивостока: сквер заменил собой парковку

Во Владивостоке появилось еще одно благоустроенное общественное пространство, где можно минутку передохнуть от городской суеты или полюбоваться на восходящую луну на фоне кафедрального собора. Зеленый островок среди моря асфальта и бетона на месте части парковки у здания краевого правительства подарила горожанам одна из крупных строительных компаний, недавно пришедших в Приморье. Новый сквер осмотрел корреспондент «Комсомольской правды — Владивосток».
На площади в несколько десятков квадратных метров разместилось 13 деревьев сосны приморской, шесть деревьев боярышника перистонадрезного и сотни кустарников, которые будут поочередного цвести в течение всего лета, радуя горожан своим видом.
«Тут очень интересный подбор растений и их количество. В скверах обычно высаживают немного растений, рассчитывая на их разрастание. У нас они высажены массивами, это не так часто используют. Важно, что подобраны наши, приморские, растения, с которыми достаточно легко обращаться, и они не “выпадут” через год-два. Они уже перезимовали несколько лет, поэтому спокойно переживут и следующие зимы. В течение месяца мы будем за ними ухаживать, проливать, пропалывать, а затем передадим для ухода городским службам. Ухаживать за растениями год нужно, а потом они уже сами справятся», — рассказала Екатерина Богданенко, автор проекта озеленения сквера и руководитель компании Green Katrin, которая проводила работы по высадке деревьев и кустарников.
В дальнейшем содержанием и обслуживанием зеленой зоны займется МКУ «Зеленый Владивосток», которое будет ухаживать за растениями, поддерживать сохранность уютных лавочек, вписанных в ландшафт сквера, убирать из него мусор. К слову, общественное пространство оснастили и удобными и крепкими урнами.
«Раньше здесь у нас была хаотичная парковка в центре города, а сейчас появилось такое прекрасное место, где можно остановиться, полюбоваться прекрасным видом на храм и Золотой мост. Надеюсь, что жители будут здесь достойно проводить свое время и относиться к этому месту с заботой», — отметила начальник управления городской среды администрации Владивостока Анна Джура.
«Наша философия — заходя в новый регион, делать общественное пространство зеленее, потому что смыслы не только в том, чтобы возводить квадратные метры, а делать жизнь людей комфортнее. Мы хотим, чтобы люди видели, что мы не только возводим дома, но и делаем город зеленее и красивее», — рассказал директор по строительству группы компаний «Самолет» Александр Гринев.
Кстати, сквер был сдан со значительным опережением графика. По плану его создание должно было завершиться до 31 мая, но уже к 9 мая здесь были выполнены 90% всех работ, а к сегодняшнему дню сквер готов принимать жителей и гостей Владивостока.
Кстати, это не единственное место в городе, где благоустройство ведется при содействии бизнесменов. К примеру, одна из крупных торговых сетей помогает строить детскую площадку на Спортивной набережной, предприниматели также активно помогают озеленять город.
«Мы готовы сотрудничать с бизнесом. Площадки для благоустройства у нас есть и их достаточно много. Поэтому можно обращаться в управление городской среды, и мы договоримся, какие объекты и на каких территориях лучше разместить. Ведь предприниматели не только создают объекты, но потом и помогают содержать их», — подчеркнула Анна Джура.
По словам начальника управления городской среды, даже предприниматели, которым не по силам полностью благоустроить какую-то территорию, могут помочь городу, участвуя в озеленении, уборке территорий и других небольших проектах.