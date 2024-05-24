Зеленый островок появился в центре Владивостока: сквер заменил собой парковку

«Тут очень интересный подбор растений и их количество. В скверах обычно высаживают немного растений, рассчитывая на их разрастание. У нас они высажены массивами, это не так часто используют. Важно, что подобраны наши, приморские, растения, с которыми достаточно легко обращаться, и они не “выпадут” через год-два. Они уже перезимовали несколько лет, поэтому спокойно переживут и следующие зимы. В течение месяца мы будем за ними ухаживать, проливать, пропалывать, а затем передадим для ухода городским службам. Ухаживать за растениями год нужно, а потом они уже сами справятся», — рассказала Екатерина Богданенко, автор проекта озеленения сквера и руководитель компании Green Katrin, которая проводила работы по высадке деревьев и кустарников.