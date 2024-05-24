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На юге Красноярского края засняли «сибирских колибри»

Жёлтые трясогузки вернулись в Сибирь после зимовки в Африке и странах Южной Азии.

Источник: Краевой лесопожарный центр

Лесные пожарные засняли сибирскую «колибри» на юге Красноярского края. Об этом сообщает краевой Лесопожарный центр.

Жёлтая трясогузка или плиска — самый мелкий представитель семейства трясогузковых. В августе они улетали на зимовку в Африку или Южную Азию. В апреле-мае птицы вернулись в Сибирь.

Своё название они получили из-за постоянного шевеления хвостом. Плиски предпочитают селиться небольшими колониями на лугах или поймах рек.

Их можно увидеть на макушках кустов или деревьев. Птицы постоянно в движении, успокаиваются только, когда поют. Чтобы поддерживать равновесие раскрывают хвост.

На налётчиков они нападают стаями. Основа рациона этих пернатых — насекомые, которых они ловят на лету. Коровам и лошадям они помогают отгонять слепней.

«Самец ярко-жёлтого окраса, партнёрша — бело-жёлтого. Спинка светло-коричневого цвета с оливковым оттенком. Влюблённые самцы обхаживают объект обожания, делают джентельменские поклоны, приседают. Пары устраивают гнёзда на земле в понравившейся ямке», — отметили в Лесопожарном центре.

Жёлты трясогузки известны как заботливые родители. Этим нередко пользуются кукушки, подкидывая им яйца. У таких птиц кукушата живут очень хорошо — их кормят до 300 раз в день.

Стоит отметить, что в некоторых регионах жёлтые трясогузки занесены в Красную книгу, как уязвимый вид. Особо опасны для них лесные пожары.

Ранее в красноярском зоопарке рассказывали, почему птицы мигрируют.

флора и фауна