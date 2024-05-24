На юге Красноярского края засняли «сибирских колибри»

Лесные пожарные засняли сибирскую «колибри» на юге Красноярского края. Об этом сообщает краевой Лесопожарный центр.
Жёлтая трясогузка или плиска — самый мелкий представитель семейства трясогузковых. В августе они улетали на зимовку в Африку или Южную Азию. В апреле-мае птицы вернулись в Сибирь.
Своё название они получили из-за постоянного шевеления хвостом. Плиски предпочитают селиться небольшими колониями на лугах или поймах рек.
Их можно увидеть на макушках кустов или деревьев. Птицы постоянно в движении, успокаиваются только, когда поют. Чтобы поддерживать равновесие раскрывают хвост.
«Самец ярко-жёлтого окраса, партнёрша — бело-жёлтого. Спинка светло-коричневого цвета с оливковым оттенком. Влюблённые самцы обхаживают объект обожания, делают джентельменские поклоны, приседают. Пары устраивают гнёзда на земле в понравившейся ямке», — отметили в Лесопожарном центре.
Жёлты трясогузки известны как заботливые родители. Этим нередко пользуются кукушки, подкидывая им яйца. У таких птиц кукушата живут очень хорошо — их кормят до 300 раз в день.
Стоит отметить, что в некоторых регионах жёлтые трясогузки занесены в Красную книгу, как уязвимый вид. Особо опасны для них лесные пожары.
Ранее в красноярском зоопарке рассказывали, почему птицы мигрируют.