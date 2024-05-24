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В День пограничника 28 мая в Перми запретят продажу алкоголя

Пермякам напомнили, что нарушение запрета грозит штрафом до 300 тысяч рублей.

Запрет на продажу алкоголя будет действовать в Перми в День пограничника 28 мая, сообщает городская администрация.

Во время традиционного празднования на территории города будет запрещена розничная реализация алкогольной продукции. Нарушение запрета будет наказываться штрафом. Для должностных лиц сумма составит от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических от 100 до 300 тысяч.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что запрет на продажу алкоголя будет введён в Перми 24 мая. Это связано с проведением последних звонков в городских школах.

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