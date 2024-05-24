В День пограничника 28 мая в Перми запретят продажу алкоголя

Во время традиционного празднования на территории города будет запрещена розничная реализация алкогольной продукции. Нарушение запрета будет наказываться штрафом. Для должностных лиц сумма составит от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических от 100 до 300 тысяч.