Еще километр выделенной полосы появится на проспекте Гагарина

Первая выделенная полоса в Нижнем Новгороде появилась в 2019 году на проспекте Гагарина на участке от улицы Тропинина до улицы Горной. Теперь в утренний час пик автобусы проезжают этот путь в среднем за 8 минут, в то время как раньше он занимал все 18 минут. Средняя скорость движения общественного транспорта увеличилась с 14 до 31 км/ч.