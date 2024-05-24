Еще километр выделенной полосы появится на проспекте Гагарина

Еще 1,1 километра выделенной полосы появится на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. В 2024 году линию для общественного транспорта сделают от переулка Аристова до улицы Луганской в направлении центра. Эффективность использования «выделенок» обсуждалась на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству 23 мая, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.
Первая выделенная полоса в Нижнем Новгороде появилась в 2019 году на проспекте Гагарина на участке от улицы Тропинина до улицы Горной. Теперь в утренний час пик автобусы проезжают этот путь в среднем за 8 минут, в то время как раньше он занимал все 18 минут. Средняя скорость движения общественного транспорта увеличилась с 14 до 31 км/ч.
— Эксперты оценивают опыт введения выделенных полос в Нижнем Новгороде положительно. Применение новых схем организации движения на всех обустроенных участках позволило сократить время их проезда на общественном транспорте на 30−60%, — сообщает пресс-служба ЗСНО.
Общая протяженность оборудованных выделенных полос в Нижнем Новгороде на сегодняшний день составляет 12 километров, в дальнейшем эта работа будет продолжена. Сейчас ведутся разговоры о том, чтобы в 2026 году сделать «выделенку» на улице Новикова-Прибоя и Мызинском мосту, пишет NewsRoom24. Таким образом автобусы смогут без пробок доезжать с проспекта Ленина до проспекта Гагарина.