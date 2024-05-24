Краснодарцы жалуются на упавшие деревья после сильного ветра

«Сегодня в краевой столице весь день дует сильный ветер, который стал причиной падения деревьев. В течение дня поступают заявки от горожан об упавших деревьях, на которые городские спасатели оперативно реагируют», — рассказали в ЕДДС.
Краснодарцев предупредили, что сильный ветер может быть серьезной угрозой для безопасности. Возможно падение деревьев обрыв электропроводов, повреждение зданий и автомобилей.
В ЕДДС напомнили, что сообщить о происшествиях можно по телефону 214−33−36 или «112». Горожанам следует быть внимательными и осторожными.