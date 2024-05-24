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Краснодарцы жалуются на упавшие деревья после сильного ветра

В Краснодаре днем в пятницу, 24 мая, дует сильный ветер. Горожане сообщают об упавших деревьях в разных частях города, говорится в Telegram-канале ЕДДС краевой столицы.

«Сегодня в краевой столице весь день дует сильный ветер, который стал причиной падения деревьев. В течение дня поступают заявки от горожан об упавших деревьях, на которые городские спасатели оперативно реагируют», — рассказали в ЕДДС.

Краснодарцев предупредили, что сильный ветер может быть серьезной угрозой для безопасности. Возможно падение деревьев обрыв электропроводов, повреждение зданий и автомобилей.

В ЕДДС напомнили, что сообщить о происшествиях можно по телефону 214−33−36 или «112». Горожанам следует быть внимательными и осторожными.