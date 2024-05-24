В Омске появится бронзовый памятник в честь основателя цирка

Представители Омского цирка разместили проект благоустройства прилегающей к цирку территории на платформе «Делай город». Здесь хотят благоустроить аллею, расположенную рядом со зданием и театром кукол «Арлекин», а также поставить памятник купцу — основателю цирка Петру Сичкареву.
В 2025 году Омский цирк планирует серию мероприятий, посвящённых Петру Сичкареву. В 1898 году купец из Екатеринбурга выступил инициатором возведения первого здания цирка-театра в Омске. К 165-летию со дня рождения купца запланированы тематические выставки, цирковые представления, а также благоустройство зелёной аллеи и открытие бронзовой скульптуры.
На аллее, которая находится на проспекте Маркса, запланирована высадка сосен, елей, шаровидных ив, барбариса и других деревьев. Там же установят скамейки, одну из которых оформят скульптурой основателя Омского цирка.