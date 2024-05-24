В Хабаровске на выходных стартует фестиваль «Амурские волны» (6+)

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, мероприятие будет длиться с 27 мая по 2 июня на 12 площадках. В репертуаре музыкантов будут как современные композиции, так и проверенные временем военные марши.
Первый выездной концерт состоится уже 25 мая в Комсомольске-на-Амуре. Перед зрителями выступит Военный оркестр штаба Восточного военного округа. Первое выступление организуют в Драматическом театре, далее, с 27 мая, выступления планируются в Городском дворце культуры, Доме офицеров Восточного военного округа, Краевом дворце дружбы «Русь», Хабаровской краевой филармонии и Хабаровском музыкальном театре.
Среди участников фестиваля будут представители республики Беларусь, Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока и Хабаровска. Ожидаются выступления музыкантов Образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Республики Беларусь, оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова и других. Площадкой для проведения фестиваля снова станет «Платинум Арена».