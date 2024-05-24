До конца года в Крыму собираются заменить 550 лифтов

До конца 2024 года в Крыму планируют заменить 550 лифтов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Совета министров региона.
«До конца года в республике планируется заменить 550 единиц лифтового оборудования», — говорится в сообщении.
В Совмине уточнили, что 169 лифтов установят в симферопольских многоэтажках. В правительстве отметили, что речь идет об антивандальном, бесшумном оборудовании, оснащенном частотным преобразователем и системой видеонаблюдения.
«Работы проводятся в рамках Региональной программы капитального ремонта», — добавили в Совете министров.