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До конца года в Крыму собираются заменить 550 лифтов

В многоэтажках Крыма заменят 550 лифтов до конца 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

До конца 2024 года в Крыму планируют заменить 550 лифтов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Совета министров региона.

«До конца года в республике планируется заменить 550 единиц лифтового оборудования», — говорится в сообщении.

В Совмине уточнили, что 169 лифтов установят в симферопольских многоэтажках. В правительстве отметили, что речь идет об антивандальном, бесшумном оборудовании, оснащенном частотным преобразователем и системой видеонаблюдения.

«Работы проводятся в рамках Региональной программы капитального ремонта», — добавили в Совете министров.

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