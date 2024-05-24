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Скорый поезд Новокузнецк — Новосибирск будет ходить 6 дней в неделю

Дополнительный рейс по вторникам добавят с 4 июня.

Источник: Соцсети

С 4 июня 2024 года скорый поезд Новокузнецк — Новосибирск начнёт дополнительно курсировать ещё и по вторникам. Таким образом, пассажирам будут доступны поездки ежедневно, кроме среды. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

По данным магистрали, расписание поезда не изменится, он будет отправляться со станции Новокузнецк в 7:05 и прибывать на вокзал Новосибирск-Главный в 13:05. В обратном направлении состав будет отправляться в 15:11 и прибывать на конечную в 21:22.

Как сообщается, все вагоны оборудованы системами кондиционирования.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что с 1 июня в Новосибирске назначат дополнительные электрички до пляжей.