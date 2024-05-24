Современная музыка, квесты и кино — АФИША на выходные Краснодара

Этот уикенд запомнится надолго благодаря разнообразию развлечений, которые предлагает Краснодар. Музыка, кино, квесты-страшилки и экскурсии под открытым небом неизбежно понравятся как жителям, так и гостям столицы Кубани. Мероприятия на любой вкус представляет в Афише выходных ИА KrasnodarMedia.
Концерт Евы Польны (18+).
Музыкальное наследие Евы Польны представляет собой сочетание современной музыки с эмоциональной и красочной поэзией, что находит отклик у слушателей с различными музыкальными вкусами, от любителей западного звучания до поклонников российской поп-музыки.
Когда: 24 мая, 22:00.
Где: «Архитектор», ул. Красная, 118.
Фильм «Огненный лис» (6+).
Ветер был самым маленьким лисенком в своей семье. Случайно именно он выжил после нападения медведя. Он пережил свою первую зиму и завоевал сердце прекрасной Лавы. Но весной медведи возвращаются. Страх перед старым врагом заставляет Ветра совершить фатальную ошибку. Теперь, чтобы спасти своих детей и вернуть Лаву, он должен преодолеть свой страх и победить самого опасного хищника на Камчатке.
Когда: 24 мая, 18:10.
Где: «Каро8Галерея», ул. Володи Головатого, 313, ТРЦ «Галерея Краснодар».
Квест «Эпидемия» (16+).
В игре «Выжившие против зомби» все участники, за исключением одного, скрываются в лабиринте, в то время как единственный «зомби» стремится найти их. По мере того как «зомби-армия» увеличивается, сохранить свое местоположение становится все более сложной задачей.
Когда: 24 мая, 18:40.
Где: Красноармейская, 65.
Уроки музыки «Бандура — любимый музыкальный инструмент казаков “(6+).
На мероприятии преподаватели расскажут о происхождении и уникальных характеристиках музыкального инструмента, продемонстрируют его особенное звучание и смогут убедительно показать, что даже ребенок сможет научиться играть на нем при правильном подходе и профессиональном руководстве в процессе обучения. Организатор: ГБОУ КК “Детская школа-интернат искусств и казачьей культуры им. В. Г. Захарченко.
Когда: 25 мая, 12:00.
Где: музее им. Фелицына, ул. Гимназическая, 67..
Мастер-класс «Школьный последний звонок» (6+).
На мастер-классе дети смогут попробовать себя в роли настоящих дизайнеров и изготовить авторский сувенир.
Когда: 25 мая, 13:00.
Где: парк «Городской сад», ул. Постовая, 34.
Экскурсия «Я видел это» (6+).
Пешеходная аудиоэкскурсия по городу с рассказом о периоде оккупации Краснодара фашистскими захватчиками. Группа от 1−15 человек обязательно по предварительной записи по телефону.
Когда: 25 мая, 16:00.
Где: Музей-заповедник им. Фелицына, ул. Гимназическая, 67.
Кино «Каждый мечтает о собаке» (6+).
Юрка — замкнутый двенадцатилетний ученик, испытывающий боль от утраты своего отца. Его повседневный мир преображается с приходом новых учеников — брата и сестры. Вместе они пройдут путь взросления и откроют для себя ценность истинного товарищества.
Когда: 25 мая, 11:25.
Где: «Каро8Галерея», ул. Володи Головатого, 313, ТРЦ «Галерея Краснодар».
Концерт It’s Platinum Night (18+).
Для гостей выступят популярные диджеи с новым и современным репертуаром электронной музыки.
Когда: 25 мая, 21:00.
Где: Порт 219, ул. Вишняковой, 1/10, строение 2.
«Дни Африки» (6+).
На ярком Дне Африки пройдет ряд необычных мастер-классов и концертов. Мероприятие посвящено международному развитию сотрудничества Краснодара с Анцирабе.
Когда: 26 мая, 15:00.
Где: парк «Городской сад», ул. Постовая, 34.
Концерт хип-хопа «Гансэлло» (16+).
На концерте «Гансэлло» будут звучать любимые композиции, классические хиты и свежие треки.
Когда: 26 мая, 19:00.
Где: The Rock Bar, ул. Горького, 104.
Экскурсия «От храма к храму» (18+).
Собор был и остаётся значимым символом культуры. Он вмещает в себя духовность, знания и представления о красоте. Храмы Краснодара с неповторимой атмосферой, убранством и историей, особенно впечатляют. Узнать больше о них можно на пешеходной экскурсии с научным сотрудником музея Фелицына Алёной Блиновой.
Когда: 26 мая, 11:00.
Где: Музей-заповедник им. Фелицына, ул. Гимназическая, 67.
Концерт «Симфония Голливуда» (12+).
Киногерои и мелодии блокбастеров оживают на концерте «Симфония Голливуда». Зрители окунаются в атмосферу оскароносных фильмов, благодаря музыке Джона Уильямса и Ханса Циммера, исполняемой Кубанским симфоническим оркестром. Этот интересный музыкальный спектакль, созданный творческим коллективом, включает в себя пародию и выходит за рамки обычного зрелища.
Когда: 26 мая, 17:00.
Где: Дворец искусств «Премьера», ул. Стасова, 175.