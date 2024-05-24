Современная музыка, квесты и кино — АФИША на выходные Краснодара

Ветер был самым маленьким лисенком в своей семье. Случайно именно он выжил после нападения медведя. Он пережил свою первую зиму и завоевал сердце прекрасной Лавы. Но весной медведи возвращаются. Страх перед старым врагом заставляет Ветра совершить фатальную ошибку. Теперь, чтобы спасти своих детей и вернуть Лаву, он должен преодолеть свой страх и победить самого опасного хищника на Камчатке.