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Ещё одну дамбу прорвало в Атырауской области

Сегодня в Атырауской области из-за большого количества паводковых вод и сильного ветра произошел прорыв дамбы вдоль канала Соколок, сообщает El.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

Источник: Оперштаб по ЧС Атырауской области

Канал Соколок играет ключевую роль в системе перераспределения воды из реки Жайык, защищая город Атырау от паводков. В связи с этим, за первым защитным сооружением вдоль канала была построена вторая дамба для дополнительной защиты города.

Второе защитное сооружение было укреплено мешками с песком и его высота была увеличена, что позволило соответствовать уровню Балтийской системы высот. Это стало возможным благодаря тому, что на строительство было выделено больше времени.

На данном участке организовано круглосуточное дежурство, а также направлена дополнительная техника для оперативного реагирования на изменения ситуации.