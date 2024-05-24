Ещё одну дамбу прорвало в Атырауской области

Канал Соколок играет ключевую роль в системе перераспределения воды из реки Жайык, защищая город Атырау от паводков. В связи с этим, за первым защитным сооружением вдоль канала была построена вторая дамба для дополнительной защиты города.
Второе защитное сооружение было укреплено мешками с песком и его высота была увеличена, что позволило соответствовать уровню Балтийской системы высот. Это стало возможным благодаря тому, что на строительство было выделено больше времени.
На данном участке организовано круглосуточное дежурство, а также направлена дополнительная техника для оперативного реагирования на изменения ситуации.