В школах Крыма прозвучали последние звонки

«Окончив школу, крымские выпускники открывают новую страницу в жизни. Уверен, что какую бы дорогу они ни выбрали, рядом всегда найдутся люди, которые поддержат и помогут. Важно всегда помнить о близких, о своих учителях и наставниках, о светлых школьных годах. Любить Крым и Россию, быть достойными наших героических предков и современников, равняться на них», — напутствовал выпускников глава республики.