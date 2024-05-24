В центре Волгограда восстановят два фонтана

Как сообщили в мэрии, конкурс, который определит подрядчика для восстановления двух фонтанов, уже объявлен. Контракт предусматривает ремонт сооружения в сквере напротив Центрального банка РФ и на пересечении пр. им. В. И. Ленина и ул. Порт-Саида в Центральном районе Волгограда. Поскольку оба фонтана являются частью культурного наследия, их реконструкция может быть доверена только организации, имеющей соответствующую лицензию.
Победителю аукциона предстоит оборудовать современные системы водоснабжения, водоотведения. Гранитная облицовка чаши фонтанов будет сохранена и восстановлена. Также специалисты отреставрируют архитектурно-лепной декор в центральной части объектов, а недостающие части нужно будет заново отлить.
По условиям контракта, работы должны быть завершены до конца текущего года.