В центре Волгограда восстановят два фонтана

Как сообщили в мэрии, конкурс, который определит подрядчика для восстановления двух фонтанов, уже объявлен. Контракт предусматривает ремонт сооружения в сквере напротив Центрального банка РФ и на пересечении пр. им. В. И. Ленина и ул. Порт-Саида в Центральном районе Волгограда. Поскольку оба фонтана являются частью культурного наследия, их реконструкция может быть доверена только организации, имеющей соответствующую лицензию.