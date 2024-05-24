Холодную воду отключат в трех районах Алматы

Как сообщили в «Алматы Су», 29 мая с 08:00 до 20:00 в городе будут проводиться плановые профилактические работы на сетях водоснабжения по замене технологического оборудования. В этой связи временно будет ограничена подача холодной воды в следующие городские массивы:
Бостандыкский район
- проспект Абая — улицы Манаса — Тимирязева — Жандосова — река Большая Алматинка;
- улицы Тимирязева — Жарокова — Утепова — проспект Гагарина, территория выставочного комплекса «Атакент».
Алмалинский район
- проспект Абая — Ауэзова — Жамбыла — Манаса;
- проспект Абая — Ауэзова — Толе би — Розыбакиева;
- проспект Абая — Розыбакиева — Кулымбетова — Тургута Озала.
Ауэзовский район
- проспект Абая — Щепеткова — река Большая Алматинка — Сатпаева;
- улица Утеген батыра, 112а, 114.
Отмечается, что своевременное выполнение работ по замене запорной арматуры и иного технологического оборудования позволит обеспечить потребителей указанных участков качественным и стабильным водоснабжением.
«Для социальных объектов будет осуществлен подвоз воды автоцистернами. Просим с пониманием отнестись к вынужденным временным неудобствам».