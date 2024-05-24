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Холодную воду отключат в трех районах Алматы

Плановые работы на сетях водоснабжения проведут в Алматы. Стало известно, в какие городские массивы временно будет ограничена подача холодной воды, передает Tengrinews.kz.

Источник: Freepik

Как сообщили в «Алматы Су», 29 мая с 08:00 до 20:00 в городе будут проводиться плановые профилактические работы на сетях водоснабжения по замене технологического оборудования. В этой связи временно будет ограничена подача холодной воды в следующие городские массивы:

Бостандыкский район

  • проспект Абая — улицы Манаса — Тимирязева — Жандосова — река Большая Алматинка;
  • улицы Тимирязева — Жарокова — Утепова — проспект Гагарина, территория выставочного комплекса «Атакент».

Алмалинский район

  • проспект Абая — Ауэзова — Жамбыла — Манаса;
  • проспект Абая — Ауэзова — Толе би — Розыбакиева;
  • проспект Абая — Розыбакиева — Кулымбетова — Тургута Озала.

Ауэзовский район

  • проспект Абая — Щепеткова — река Большая Алматинка — Сатпаева;
  • улица Утеген батыра, 112а, 114.

Отмечается, что своевременное выполнение работ по замене запорной арматуры и иного технологического оборудования позволит обеспечить потребителей указанных участков качественным и стабильным водоснабжением.

«Для социальных объектов будет осуществлен подвоз воды автоцистернами. Просим с пониманием отнестись к вынужденным временным неудобствам».

говорится в сообщении.
ЖКХ