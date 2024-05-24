Холодную воду отключат в трех районах Алматы

Как сообщили в «Алматы Су», 29 мая с 08:00 до 20:00 в городе будут проводиться плановые профилактические работы на сетях водоснабжения по замене технологического оборудования. В этой связи временно будет ограничена подача холодной воды в следующие городские массивы: