Утка с утятами парализовали движение в центре Омска

Это уже не первый случай появления уток с утятами в Омске. Ранее целую спасательную операцию провели жильцы дома на Бульваре Архитекторов в микрорайоне «Кристалл». Они тоже встретили пернатую семью, но в своём путешествии маленькие утята упали в щель тепловых плит.