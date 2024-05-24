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Утка с утятами парализовали движение в центре Омска

Водители пропускали птичью семью, которая решила пройти по проезжей части.

Источник: Om1.ru

Утиную семью встретили водители и многочисленные прохожие на одной из улиц в центре города. Утка и восемь утят перебегали дорогу. Пернатые не испугались машин и людей и целенаправленно шли через проезжую часть.

К счастью, все водители на дороге проявили человечность и пропустили утка с малышами. Движение на оживлённой дороге временно остановилось.

Это уже не первый случай появления уток с утятами в Омске. Ранее целую спасательную операцию провели жильцы дома на Бульваре Архитекторов в микрорайоне «Кристалл». Они тоже встретили пернатую семью, но в своём путешествии маленькие утята упали в щель тепловых плит.

Омичи спилили болгаркой железо и вызволили утят. Птенцы смогли воссоединиться с мамой и продолжить свой путь.