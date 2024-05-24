Сочи — родина слонов: на курорте собираются разводить гигантских животных

После рождения животных планируется отправлять в родные места — на юго-восток Азии в Индокитай. Как ни странно, но слонов в этих странах не хватает: популяция индийских особей составляет 50 тысяч, в то время как африканских насчитывается в 12 раз больше — 600 тысяч. При этом на 10 умерших слонов рождается всего один.