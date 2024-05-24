Сочи — родина слонов: на курорте собираются разводить гигантских животных

После рождения животных планируется отправлять в родные места — на юго-восток Азии в Индокитай. Как ни странно, но слонов в этих странах не хватает: популяция индийских особей составляет 50 тысяч, в то время как африканских насчитывается в 12 раз больше — 600 тысяч. При этом на 10 умерших слонов рождается всего один.
— Это связано с антропогенной нагрузкой. За счет расширения промышленных производств популяция слонов сокращается. Кроме того, слоновая кость до сих пор влияет на убыль животных. Да и места обитания вырубаются и застраиваются. Поэтому мы решили, что будущий проект призван помочь в этой миссии. В России много места, а субтропический климат Сочи максимально благоприятен для этих животных, — отметил автор проекта, основатель единственного в стране «Парка слонов» в Сочи Андрей Дементьев-Корнилов.
Пока организаторы разрабатывают план застройки. Предполагается создание крытого вольера с зоной для купания. Это обеспечит слонам беспрепятственный доступ к природе, позволит им спокойно передвигаться и выходить на улицу в любое время, где с ними смогут пообщаться все желающие. Рядом планируется построить глэмпинг на 100 человек. Общая стоимость проекта оценивается в полмиллиарда рублей.
— Идеальное количество питомцев — восемь, максимум десять вместе с новорожденными, а минимум четыре. Слонов можно купить и привезти из Индокитая. Рыночная стоимость животного — от 150 тысяч евро, — пояснил основатель единственного в стране «Парка слонов» заслуженный артист России, дрессировщик известной цирковой династии Андрей Дементьев-Корнилов.
Сейчас в парке уже есть два слона — Претти возрастом 33 года и Марго — 17 лет. Живут слоны столько же сколько и люди, значит в ближайшем будущем Марго может стать мамой. В России «обитают» 20 слонов, включая цирковых у династий Дуровых и Запашных, а также в зоопарках.