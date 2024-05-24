В Новокузнецке на золотую медаль претендуют 223 выпускника

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов поздравил выпускников, родителей и педагогов с окончанием учебного года. В этом году 1949 учеников 11-х классов завершили обучение в школах города. Сергей Кузнецов отметил, что 223 выпускника претендуют на получение федеральной медали «За особые успехи в учёбе». Он подчеркнул, что эти достижения свидетельствуют о высоком уровне знаний и развитии творческих способностей учащихся. Мэр пожелал выпускникам успехов на предстоящих экзаменах и выразил надежду, что удача, оптимизм, здоровье и счастье будут сопровождать их на новом жизненном пути.