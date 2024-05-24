Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов приехал на работу на велосипеде. Он присоединился к ежегодной всероссийской акции «На работу на велосипеде», сообщает его телеграм-канал.
Нагуманов приглашает всех жителей присоединиться к акции. По его словам, главной наградой станет позитивное настроение и улучшение здоровья. Он добавил, что погода шикарная, что не препятствует к катанию на велосипеде. Сегодня глава района для передвижения будет использовать именно этот вид транспорта.
Отметим, в Альметьевске расположены пять точек, где волонтеры всем участникам акции раздают пакеты с апельсинами, салфетками, водой, буклетом и скидочной картой на 30% в сеть торгово-прокатных центров.
Напомним, в Казани на 11 участках полностью запретят ездить на электросамокатах.