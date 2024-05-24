Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов приехал на работу на велосипеде

Он присоединился к ежегодной всероссийской акции «На работу на велосипеде».

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов приехал на работу на велосипеде. Он присоединился к ежегодной всероссийской акции «На работу на велосипеде», сообщает его телеграм-канал.

Нагуманов приглашает всех жителей присоединиться к акции. По его словам, главной наградой станет позитивное настроение и улучшение здоровья. Он добавил, что погода шикарная, что не препятствует к катанию на велосипеде. Сегодня глава района для передвижения будет использовать именно этот вид транспорта.

Отметим, в Альметьевске расположены пять точек, где волонтеры всем участникам акции раздают пакеты с апельсинами, салфетками, водой, буклетом и скидочной картой на 30% в сеть торгово-прокатных центров.

Напомним, в Казани на 11 участках полностью запретят ездить на электросамокатах.