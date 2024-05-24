Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов приехал на работу на велосипеде

Нагуманов приглашает всех жителей присоединиться к акции. По его словам, главной наградой станет позитивное настроение и улучшение здоровья. Он добавил, что погода шикарная, что не препятствует к катанию на велосипеде. Сегодня глава района для передвижения будет использовать именно этот вид транспорта.