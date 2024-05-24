Крупноцветковая магнолия зацвела в Дендрарии Сочи

В своей родине в Америке магнолии могут достигать высоты более 30 метров с окружностью ствола на уровне груди более 5 метров, что затрудняет наблюдение за цветками на такой высоте. Первые магнолии, попавшие в Европу, были ценными и дорогими, порой цена их цветка превышала стоимость бриллиантового колье. В России магнолия крупноцветковая впервые была замечена в 1817 году в Крыму.

В Дендрарии магнолии растут с момента основания парка. Самые старые экземпляры можно увидеть в магнолиевой аллее нижнего парка, где посетители могут насладиться их красотой и ароматом.