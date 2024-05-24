Крупноцветковая магнолия зацвела в Дендрарии Сочи

В Дендрарии Сочи зацвела крупноцветковая магнолия. Бутоны раскрылись на несколько недель раньше обычного. В парке курорта магнолии растут с момента его основания, сообщает ИА KrasnodarMedia, со ссылкой на Telegram-канал (18+) «Сочинских парков».
Этот вид магнолии, символ курорта, обычно начинает цвести в июне, но в этом году цветение началось в мае. Магнолии этого вида привлекают внимание своими огромными белыми цветками с насыщенным сладким ароматом и крупными вечнозелеными листьями. Они относятся к одним из самых древних цветковых растений мелового периода и имеют примитивное строение цветка, где околоцветник не разделен на лепестки и чашелистики. В связи с отсутствием пчел на момент появления магнолий, их цветки опылялись жуками.
В своей родине в Америке магнолии могут достигать высоты более 30 метров с окружностью ствола на уровне груди более 5 метров, что затрудняет наблюдение за цветками на такой высоте. Первые магнолии, попавшие в Европу, были ценными и дорогими, порой цена их цветка превышала стоимость бриллиантового колье. В России магнолия крупноцветковая впервые была замечена в 1817 году в Крыму.
В Дендрарии магнолии растут с момента основания парка. Самые старые экземпляры можно увидеть в магнолиевой аллее нижнего парка, где посетители могут насладиться их красотой и ароматом.