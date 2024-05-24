В Новосибирске простились с кинорежиссёром Виталием Гонновым

В 1974 году он снял в Новосибирске мелодраму «Вера и Федор», главную роль в фильме исполнил Александр Абдулов.
Виталий Гоннов родился в Ташкенте 1 декабря 1939 года. Первое образование получил в Киргизском университете (физико-математический факультет), затем окончил ВГИК (кинорежиссура игрового кино).
Фильм-опера «Алкина песня» на основе спектакля Новосибирского театра оперы и балета стал дебютом для Виталия Гоннова в киноиндустрии. В 1974 он снял мелодраму «Вера и Федор» с Александром Абдуловым в главной роли — его персонаж озвучил артист новосибирского ТЮЗа Андрей Невраев.
Много лет Виталий Васильевич руководил Новосибирским отделением Союза кинематографистов РФ. Киновед Алексей Кожемякин рассказал «BFM-Новосибирск», что Виталий Гоннов выделялся скромностью и интеллигентностью, он — эпоха в истории сибирского кинематографа.
«Когда вы до сих пор приезжаете в Москву и общаетесь с настоящими киноведами, хорошо разбирающимися в истории отечественной документалистики, да, они все помнят, кто такой Виталий Васильевич Гоннов, и что за фильмы он создавал в Новосибирске. У нас так не помнят, как помнят там, в Москве», — рассказал порталу член Союза кинематографистов РФ Алексей Кожемякин.
21 мая 2024 года кинорежиссёр Гоннов скончался.