В Новосибирске простились с кинорежиссёром Виталием Гонновым

«Когда вы до сих пор приезжаете в Москву и общаетесь с настоящими киноведами, хорошо разбирающимися в истории отечественной документалистики, да, они все помнят, кто такой Виталий Васильевич Гоннов, и что за фильмы он создавал в Новосибирске. У нас так не помнят, как помнят там, в Москве», — рассказал порталу член Союза кинематографистов РФ Алексей Кожемякин.