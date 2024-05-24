«Настоящий папочка»: как живет в крымском «Тайгане» знаменитый херсонский енот

В крымских зоопарках живут питомцы с новых территорий. Например, посетители «Тайгана» знают, что в сафари-парке есть и зебры, и ламы, и волки из Херсонской области. Многие приезжают в Белогорский район, чтобы проведать именно их. Больше всего внимания к себе до сих пор привлекает знаменитый енот, герой интернет-мемов. Год назад он стал папой троих детей, а недавно — еще двоих. Милый боязливый малыш превратился в агрессивного папашу! Корреспондент КП-Крым побывала в гостях у пушистой «звезды».