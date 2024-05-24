«Настоящий папочка»: как живет в крымском «Тайгане» знаменитый херсонский енот

В крымских зоопарках живут питомцы с новых территорий. Например, посетители «Тайгана» знают, что в сафари-парке есть и зебры, и ламы, и волки из Херсонской области. Многие приезжают в Белогорский район, чтобы проведать именно их. Больше всего внимания к себе до сих пор привлекает знаменитый енот, герой интернет-мемов. Год назад он стал папой троих детей, а недавно — еще двоих. Милый боязливый малыш превратился в агрессивного папашу! Корреспондент КП-Крым побывала в гостях у пушистой «звезды».
ГЛАВА СЕМЕЙСТВА.
Херсонский енот попал на полуостров внезапно еще осенью 2022 года. Когда область оказалась под обстрелами ВСУ, почти всех жителей области пришлось срочно перевозить на левый берег Днепра. В спасении нуждались не только люди, но и животные. Четвероногие остались в местных зоопарках без присмотра, еды и воды, поэтому их решили временно перевезти в сафари-парк «Тайган». Тогда из-под обстрелов удалось эвакуировать 18 особей. Кроме львов и тигров, в парке появились волки, ослики, еноты, ламы, фазаны, орлы и другие виды птиц. Всех пушистых лично забирал владелец зооуголка Олег Зубков.
На адаптацию им понадобилось несколько месяцев, поэтому после пережитого стресса некоторые четвероногие даже решили обзавестись потомством. В числе первых оказался тот самый енот, который во время эвакуации так сильно сопротивлялся, что его пришлось отлавливать из вольера за хвост. Из-за этого Зубкова даже обвинили в «краже» енотов.
ТРЕВОЖНЫЙ ОТЕЦ.
Как рассказала КП-Крым пресс-секретарь «Тайгана» Татьяна Алексагина, звезда мемов, на удивление, проявил себя как заботливый отец. Целыми днями енот не отходил от детенышей, грел их и защищал. Папаша уделял своим деткам больше внимания, чем их мама. Но родительская тревожность сильно отразилась на характере питомца.
— Он у нас дикарь, — шутит сотрудница зооуголка. — Очень переживает и защищает своих деток. Ни на секунду не отходит от них, постоянно воспитывает и следит, чтобы никто не обидел. Настоящий папочка.
Несмотря на то, что вольер огражден дополнительной решеткой, чтобы никто не мог дотянуться до животных, переживательного отца это все равно тревожит.
Поэтому, когда посетители пытаются рассмотреть малышей, папаша становится на задние лапы, шипит и угрожает незнакомцам.
Малыши уже давно выросли и стали взрослыми енотами. Они почти всегда бегают по вольеру и веселят местную публику, а глава семейства пытается их успокоить.
Ранее в крымском сафари-парке «Тайган» произошел бэби-бум. Детки появились сразу у нескольких семей. Но не обошлось и без «семейной драмы». Двое носушат неожиданно остались сиротами, но их усыновила местная кошка по кличке Мона Лиза. На удивление, она оказалась очень заботливой матерью, поэтому в парке даже задумались о том, чтобы отдать ей на воспитание новорожденных детенышей енота.