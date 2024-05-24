Судьба Ороско и Гарре, встреча с Мэттью Бутом: что происходит в «Крыльях Советов» перед матчем с «Пари НН»

В субботу, 25 мая 2024 года в заключительном, 30-м туре РПЛ «Крылья Советов» в Самаре сыграют с нижегородским клубом «Пари НН». Рассказываем, что происходит в «Крыльях Советов» перед матчем с «Пари НН».
Осинькин и Хасаев — на ТВ
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин и председатель совета директоров клуба Габибулла Хасаев в четверг, 23 мая стали гостями на телеканале «Россия-24». В прямом эфире они ответили на множество вопросов болельщиков.
В частности, Габибулла Хасаев рассказал о результатах «перезагрузки», которая произошла в клубе летом 2020 года, когда в команду пришел Игорь Осинькин с группой игроков. В том числе изменилась и финансовая модель работы клуба.
— Изменилось соотношение долей бюджетных и внебюджетных доходов. Было: 78% и 22%, сейчас 45% бюджетные, а 55% — внебюджетные. Клуб крепко стоит на ногах, — констатировал руководитель коллегиального органа.
Игорь Осинькин среди прочих ответов рассказал о судьбе аргентинцев.
— Сейчас Ороско с нами до конца года, в декабре примем по нему решение. К Гарре есть большой интерес, но никто не хочет отдавать лидеров, — сказал Осинькин.
По его словам Егор Карпицкий, чтобы получать игровую практику, вместо отпуска попросился сыграть за «Крылья Советов-2». Александар Чиркович в Самару не вернется — сербский клуб «Бачка Топола» намерен активировать опцию выкупа игрока. Будущее вратаря Евгения Фролова — под вопросом, с игроком будут проведены переговоры.
Бут — на «Дне»
Гостем матча с «Пари НН» станет игрок «бронзового» состава «Крыльев» Мэттью Бут. Южноамериканец уже прилетел в Самару, вечером 24 мая он встретится с болельщиками в баре на легендарном «Дне».
А перед игрой все желающие смогут взять автограф у Мэттью на стадионе, у гейта № 3. Также автограф-сессию проведет экс-ведущая популярной телепрограммы «слабое звено» Мария Киселева.
Еще одним ВИП-гостем на матче будет интерконтинентальный чемпион по боксу и преданный болельщик «Крыльев» Андрей Сироткин.
А гвоздем предматчевой программы станет выступление группы «Отпетые мошенники».
Все — на поле
Празднество окончания сезона продолжится и после матча. Болельщиков приглашают на «пикник» прямо на поле стадиона.
— Обширная и интересная развлекательная программа, живое общение с тренерами и игроками команды, встреча со специальными гостями — Мэттью Бутом и Марией Киселевой! Стоимость билета — 500 рублей для владельцев абонементов 2023/24 и 1000 рублей для тех, кто не имеет сезонного абонемента. Вырученные средства будут направлены на помощь детям в преддверии Дня защиты детей, — сообщили в ПФК «Крылья Советов».
Все матчи 30-го тура РПЛ начнутся в 17:30 по самарскому времени.