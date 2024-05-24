Судьба Ороско и Гарре, встреча с Мэттью Бутом: что происходит в «Крыльях Советов» перед матчем с «Пари НН»

— Обширная и интересная развлекательная программа, живое общение с тренерами и игроками команды, встреча со специальными гостями — Мэттью Бутом и Марией Киселевой! Стоимость билета — 500 рублей для владельцев абонементов 2023/24 и 1000 рублей для тех, кто не имеет сезонного абонемента. Вырученные средства будут направлены на помощь детям в преддверии Дня защиты детей, — сообщили в ПФК «Крылья Советов».