Учителя Башкирии поедут работать в школы ЛНР

«Мы видим достаточно широкую географию педагогов, которые хотят принять участие в программе: Республика Башкортостан, Северная Осетия — Алания, Челябинская, Курская, Свердловская, Тюменская и Ивановская области. На сайте проекта опубликован перечень вакансий. Но в первую очередь в сельских школах ждут учителей русского языка и литературы, истории, математики, физики, химии. В рамках реализации проекта предусмотрены компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей. Многие педагоги, которые изъявили желание принять участие, говорят о своём переезде вместе со своими семьями, что позволит им наладить быт на новом месте работы», — сказал Евгений Мирошниченко.