Учителя Башкирии поедут работать в школы ЛНР

Как отметил врио министра образования и науки ЛНР Евгений Мирошниченко, уже поступило более 200 заявок и в их числе много от учителей из Башкирии.
«Мы видим достаточно широкую географию педагогов, которые хотят принять участие в программе: Республика Башкортостан, Северная Осетия — Алания, Челябинская, Курская, Свердловская, Тюменская и Ивановская области. На сайте проекта опубликован перечень вакансий. Но в первую очередь в сельских школах ждут учителей русского языка и литературы, истории, математики, физики, химии. В рамках реализации проекта предусмотрены компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей. Многие педагоги, которые изъявили желание принять участие, говорят о своём переезде вместе со своими семьями, что позволит им наладить быт на новом месте работы», — сказал Евгений Мирошниченко.
Как сообщает правительство ЛНР, приём заявок на участие в проекте продлится до 31 мая 2024 года.
Добавим, ранее гуманитарный конвой из Башкирии доставил в ЛНР литературу для школ и детских садов Красного Луча.