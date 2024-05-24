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Талые воды затопили улицы Дудинки

Прокуратура отреагировала на скопление снега во дворах северного города.

Источник: прокуратура Красноярского края

Прокуратура Красноярского края отреагировала на затопленные талыми водами улицы Дудинки: в реки превратились дворы, дороги и тротуары. Судя по видео из социальных сетей, местным жителям даже пришлось выстраивать импровизированные мостики, чтобы попасть в свои квартиры.

Проверка подтвердила несвоевременность вывоза снега при уборке территории возле домов северного города. Надзорное ведомство внесло представления в местную управляющую компанию и ответственному за работы подрядчику. Так, дворы на улице Щорса уже осушили.

Устранение нарушений находится на контроле.

Прокуратура