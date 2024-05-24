Талые воды затопили улицы Дудинки

Прокуратура Красноярского края отреагировала на затопленные талыми водами улицы Дудинки: в реки превратились дворы, дороги и тротуары. Судя по видео из социальных сетей, местным жителям даже пришлось выстраивать импровизированные мостики, чтобы попасть в свои квартиры.