Клещи, зараженные боррелиозом, укусили 188 татарстанцев

«На 23 мая зарегистрировано 3037 укусов клещами, это на 9,5% ниже аналогичного периода прошлого года», — отметила санитарный врач.
Чаще всего от укусов клещей страдают жители крупных городов республики — Казани, Набережных Челнов, Альметьевска и Нижнекамска.
«Находки возбудителя клещевого боррелиоза составляют 16%, это чуть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Хочу обратить внимание наших жителей, что клещи все-таки инфицированы возбудителем боррелиоза и на это нужно обратить особое внимание в части мер профилактики при нахождении в природных условиях — это парки, скверы, леса и дачные участки», — отметила специалист.
В беседе с «Татар-информом» Любовь Авдонина рассказала, что зараженные клещи укусили 188 татарстанцев. При этом заболевших боррелизом нет, потому что им вовремя назначили терапию, и болезни удалось избежать.
Заражений клещевым энцефалитом в этом сезоне в Татарстане тоже не было, добавила санитарный врач.