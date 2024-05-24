Клещи, зараженные боррелиозом, укусили 188 татарстанцев

«Находки возбудителя клещевого боррелиоза составляют 16%, это чуть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Хочу обратить внимание наших жителей, что клещи все-таки инфицированы возбудителем боррелиоза и на это нужно обратить особое внимание в части мер профилактики при нахождении в природных условиях — это парки, скверы, леса и дачные участки», — отметила специалист.