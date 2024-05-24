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Клещи, зараженные боррелиозом, укусили 188 татарстанцев

В Татарстане продолжается сезон активности клещей, больше трех тысяч жителей уже столкнулись с укусами членистоногих. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Источник: РИА "Новости"

«На 23 мая зарегистрировано 3037 укусов клещами, это на 9,5% ниже аналогичного периода прошлого года», — отметила санитарный врач.

Чаще всего от укусов клещей страдают жители крупных городов республики — Казани, Набережных Челнов, Альметьевска и Нижнекамска.

«Находки возбудителя клещевого боррелиоза составляют 16%, это чуть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Хочу обратить внимание наших жителей, что клещи все-таки инфицированы возбудителем боррелиоза и на это нужно обратить особое внимание в части мер профилактики при нахождении в природных условиях — это парки, скверы, леса и дачные участки», — отметила специалист.

В беседе с «Татар-информом» Любовь Авдонина рассказала, что зараженные клещи укусили 188 татарстанцев. При этом заболевших боррелизом нет, потому что им вовремя назначили терапию, и болезни удалось избежать.

Заражений клещевым энцефалитом в этом сезоне в Татарстане тоже не было, добавила санитарный врач.

флора и фауна