Туристы из Петербурга смогут добраться до Валаама на поезде и метеоре с 25 мая

Уже на предстоящих выходных Российские железные дороги возобновят мультимодальные перевозки, во время которых туристы могут воспользоваться поездом и водным транспортом. Так, например, с 25 мая жители Петербурга могут сесть на электричку до Сортавалы, а после пересесть на метеор и добраться с ветерком до Валаама. О подробностях сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.
— С 25 мая по 15 сентября, приехав в Республику Карелия по железной дороге, можно отправиться из Сортавалы на скоростном судне на остров Валаам, расписание которого удобно состыковано с расписанием пассажирских поездов. С 1 июня по 30 сентября из Петрозаводска можно посетить остров Кижи, — уточили в организации.
С 27 мая по 31 августа путешественники смогут приехать в Петербург и ознакомиться с достопримечательностями музея-заповедника «Петергоф». До 29 августа есть возможность посетить экскурсию в крепость «Орешек».
Есть еще одна хорошая новость. В летнем сезоне добавятся два новых маршрута: из Петербурга до музейно-исторического парка «Остров фортов» в Кронштадте. Туда можно будет отправиться в период с 25 мая по 30 сентября. С 25 мая по 31 октября туристов также будут ждать на прогулках по рекам и канала Северной столицы.