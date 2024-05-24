Туристы из Петербурга смогут добраться до Валаама на поезде и метеоре с 25 мая

Есть еще одна хорошая новость. В летнем сезоне добавятся два новых маршрута: из Петербурга до музейно-исторического парка «Остров фортов» в Кронштадте. Туда можно будет отправиться в период с 25 мая по 30 сентября. С 25 мая по 31 октября туристов также будут ждать на прогулках по рекам и канала Северной столицы.