Воду вернули в 503 микрорайон на юге Волгограда после аварии

Жители 503-го микрорайона на юге Волгограда накануне остались без холодной и горячей воды из-за повреждения трубопровода сторонней организацией. К полудню 24 мая жителям Кировского района вернули водоснабжение, сообщили в «Концессиях водоснабжения».
— Специалисты переключили большую часть потребителей на резервную схему водоснабжения, ресурс в данный момент получает значительная часть потребителей Кировского района, — рассказали в ресурсоснабжающей компании.
Напомним, 23 мая в Кировском районе при проведении работ повредили магистральный водопровод. Воду жителям отключили около 16 часов. Сейчас специалисты продолжают восстановление порванной трубы. Но волгоградцам неудобства свели к минимуму.