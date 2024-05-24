Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воду вернули в 503 микрорайон на юге Волгограда после аварии

В Кировский район Волгограда вернули водоснабжение.

Источник: Комсомольская правда

Жители 503-го микрорайона на юге Волгограда накануне остались без холодной и горячей воды из-за повреждения трубопровода сторонней организацией. К полудню 24 мая жителям Кировского района вернули водоснабжение, сообщили в «Концессиях водоснабжения».

— Специалисты переключили большую часть потребителей на резервную схему водоснабжения, ресурс в данный момент получает значительная часть потребителей Кировского района, — рассказали в ресурсоснабжающей компании.

Напомним, 23 мая в Кировском районе при проведении работ повредили магистральный водопровод. Воду жителям отключили около 16 часов. Сейчас специалисты продолжают восстановление порванной трубы. Но волгоградцам неудобства свели к минимуму.

ЖКХ