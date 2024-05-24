В Камской долине снесут пять незаконных павильонов

Согласно распоряжению главы района Александра Русанова, демонтажу подлежат объекты по ул. Спешилова, 111, 102 и 87. Принудительным сносом будет заниматься МКУ «Содержание муниципального имущества».
Согласно сервису 2ГИС, по указанным адресам располагаются точки с продажей шин и прицепов, автозапчастей, центр по изготовлению госномеров. Киоск по адресу: ул. Спешилова, 87, на электронной карте обозначен как «торговый павильон».
Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что за февраль 2024 года по поручению главы Перми Эдуарда Соснина в городе демонтировано уже 52 незаконных нестационарных торговых объекта (НТО). Такие объекты выявляются в ходе плановых рейдов чиновников, учитываются и обращения жителей. В случае выявления незаконных НТО сначала специалисты проводят разъяснительную работу по недопущению нарушений. Если продавцы не принимают меры по их устранению, то в отношении организатора торговой деятельности составляется протокол об административном правонарушении, а самовольно установленные на муниципальной земле НТО демонтируют. О фактах незаконной торговли жители могут сообщать в администрацию своего района, а также в территориальный отдел полиции.
Напомним, расчистка улиц от незаконных павильонов, которые портят облик города, была активизирована в год 300-летия Перми по поручению губернатора Дмитрия Махонина.