В Краснодаре показали строительство Западной трамвайной линии. На участке продолжаются грунтовые работы.
«На первом участке этапа 2.1 выбирают грунт на глубину до 2,5 метров, чтобы заменить на соответствующий стандартам», — сообщили в telegram-канале «Новый трамвай Краснодара».
На втором участке специалисты демонтировали фундамент и смотровые ямы бывших гаражей. Отмечается, что подвалы местами достигали в глубину 3 метров.
«Здесь также предстоит выбрать и заменить грунт под будущими трамвайными путями — до 1,8 метра», — уточнили в telegram-канале проекта.