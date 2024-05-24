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В Краснодаре показали строительство Западной трамвайной линии

В Краснодаре на месте строительства Западной трамвайной линии демонтировали фундамент бывших гаражей.

Источник: telegram-канал «Новый трамвай Краснодара»

В Краснодаре показали строительство Западной трамвайной линии. На участке продолжаются грунтовые работы.

«На первом участке этапа 2.1 выбирают грунт на глубину до 2,5 метров, чтобы заменить на соответствующий стандартам», — сообщили в telegram-канале «Новый трамвай Краснодара».

На втором участке специалисты демонтировали фундамент и смотровые ямы бывших гаражей. Отмечается, что подвалы местами достигали в глубину 3 метров.

«Здесь также предстоит выбрать и заменить грунт под будущими трамвайными путями — до 1,8 метра», — уточнили в telegram-канале проекта.