Биолог назвал новосибирцам самые грибные места

В конце мая новосибирские леса щедро одаривают грибами любителей «тихой охоты». Биолог Алексей Яновский подтвердил КП-Новосибирск: сейчас в лесах области наступила отличная пора для сбора сморчковой шапочки, сморчков и строчков.
— Благодаря теплой весне, в некоторых сосновых лесах области уже начали появляться маслята. Не за горами сезон белых грибов. Уже в июне можно будет найти боровики, а примерно с июля — подберезовики и подосиновики, — говорит Яновский.
Не стоит забывать о безопасности: биолог напоминает, что все собранные грибы необходимо подвергать температурной обработке перед употреблением.
Со второй половины лета в Новосибирской области наступит черед груздей. Эти грибы считаются одними из самых безопасных. Многие новосибирцы предпочитают отправлять их на засолку без температурной обработки.
Что касается самых грибных мест, Яновский рекомендует новосибирцам присмотреться к лесным массивам вдоль реки Линя, а также на северо-востоке и юго-востоке от регионального центра.
Ранее миколог Юлия Ширковец рассказала КП-Новосибирск, какие грибы могут представлять опасность для жителей области.