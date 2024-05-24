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В Сочи на дорогах появилась разметка синего цвета

Синей прерывистой линией отмечают платные зоны парковок.

Источник: администрация Сочи

На дорогах в Сочи появилась разметка синего цвета, сообщает пресс-служба мэрии города.

Согласно изменениям в ПДД, новый цвет разметки должен визуально разграничить зоны платной и бесплотной парковки. Платные зоны отмечают синей прерывистой линией.

В Сочи платные парковки на автодорогах общего пользования появились на 24-х улицах в Центральном, Хостинском и Адлерском районах. Из них новая разметка уже нанесена на Северной, Чайковского и Несебрской улицах.

Напомним, в Краснодаре появились дорожные знаки, запрещающие движение самокатов. Специалисты департамента транспорта и дорожного хозяйства установили их вдоль спорткомплекса «Стань Чемпионом» по улице Зиповская, 70.

Мы писали, в Краснодаре появились экспериментальные разметки для парковки самокатов. Специальные места, где владельцы электросамокатов смогут оставить свою технику, выделали на тротуаре по ул. Красной.