В Сочи на дорогах появилась разметка синего цвета

На дорогах в Сочи появилась разметка синего цвета, сообщает пресс-служба мэрии города.
Согласно изменениям в ПДД, новый цвет разметки должен визуально разграничить зоны платной и бесплотной парковки. Платные зоны отмечают синей прерывистой линией.
В Сочи платные парковки на автодорогах общего пользования появились на 24-х улицах в Центральном, Хостинском и Адлерском районах. Из них новая разметка уже нанесена на Северной, Чайковского и Несебрской улицах.
Напомним, в Краснодаре появились дорожные знаки, запрещающие движение самокатов. Специалисты департамента транспорта и дорожного хозяйства установили их вдоль спорткомплекса «Стань Чемпионом» по улице Зиповская, 70.
Мы писали, в Краснодаре появились экспериментальные разметки для парковки самокатов. Специальные места, где владельцы электросамокатов смогут оставить свою технику, выделали на тротуаре по ул. Красной.