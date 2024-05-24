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Подозреваемый в убийстве ребёнка 17 лет назад кемеровчанин арестован судом

30 дней он проведёт в СИЗО.

В суд Кемерова поступило ходатайство следователя СУ СКР по Кузбассу о заключении под стражу кемеровчанина, подозреваемого в убийстве ребенка семнадцать лет назад. По данным следствия, 63-летний мужчина может быть виновен в убийстве девочки, произошедшем на одном из приусадебных участков садового общества в Кемеровской области. Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 30 суток — до 22 июня 2024 года.