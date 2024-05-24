В Калининграде меняется схема движения автобуса № 23

В Калининграде с 1 июня меняется схема движения автобуса № 23. Как сообщает пресс-служба городской администрации, до 29 июня автобусы по маршруту «ул. О. Кошевого — СНТ “40 лет Победы” будут направлены по схеме:
— ул. Н. Карамзина, ул. У. Громовой, ул. Батальной, ул. Киевской, Ленинскому, Советскому проспектам, ул. Нарвской, ул. Гайдара, ул. Ген. Челнокова, ул. Планерной, ул. Лукашова, ул. Т. Кабилова, ул. Жиленкова, ул. Докука, Советскому проспекту, Люблинскому шоссе, ул. Габайдулина.
— в обратном направлении по ул. Габайдулина (через тоннель, круговую развязку), Советскому проспекту, ул. Докука, ул. Лейт. Калинина, ул. Лукашова и далее по существующей схеме движения.
В мэрии отмечают, что изменения вводят для улучшения оказания транспортных услуг и повышения качества регулярных перевозок пассажиров.