Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде меняется схема движения автобуса № 23

По-новому общественный транспорт пойдет с 1 июня.

Источник: Администрация Калининграда

В Калининграде с 1 июня меняется схема движения автобуса № 23. Как сообщает пресс-служба городской администрации, до 29 июня автобусы по маршруту «ул. О. Кошевого — СНТ “40 лет Победы” будут направлены по схеме:

— ул. Н. Карамзина, ул. У. Громовой, ул. Батальной, ул. Киевской, Ленинскому, Советскому проспектам, ул. Нарвской, ул. Гайдара, ул. Ген. Челнокова, ул. Планерной, ул. Лукашова, ул. Т. Кабилова, ул. Жиленкова, ул. Докука, Советскому проспекту, Люблинскому шоссе, ул. Габайдулина.

— в обратном направлении по ул. Габайдулина (через тоннель, круговую развязку), Советскому проспекту, ул. Докука, ул. Лейт. Калинина, ул. Лукашова и далее по существующей схеме движения.

В мэрии отмечают, что изменения вводят для улучшения оказания транспортных услуг и повышения качества регулярных перевозок пассажиров.