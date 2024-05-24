Эксперт рассказал, опасно ли купаться во время цветения сине-зелёных водорослей в Балтийском море

«Первая проблема, конечно, эстетическая. То есть, когда огромная масса водорослей появилась, через какое-то время она погибла и её ветром течение принесло к берегу, то мы получаем эту тину, которая шириной 10 м и через которую надо дойти до относительно чистой воды. Это просто эстетически неприятно и некрасиво», — рассказал эксперт.