Эксперт рассказал, опасно ли купаться во время цветения сине-зелёных водорослей в Балтийском море

Синезелёные водоросли безопасны для человека и не ограничивают купание в Балтийском море. Об этом рассказал директор Института рыболовства и аквакультуры КГТУ Олег Новожилов в интервью «Балтик Плюс».
«Первая проблема, конечно, эстетическая. То есть, когда огромная масса водорослей появилась, через какое-то время она погибла и её ветром течение принесло к берегу, то мы получаем эту тину, которая шириной 10 м и через которую надо дойти до относительно чистой воды. Это просто эстетически неприятно и некрасиво», — рассказал эксперт.
Новожилов подтвердил, что синезелёные водоросли имеют токсические свойства. Если их съедят рыбы, они могут отравиться.
«Но мы не едим водоросли. То есть они могут вызвать некое раздражение на коже и покраснение, но в остальном, конечно же, воздействие водорослей непосредственно на человека незначительное», — заявил биолог.