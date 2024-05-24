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Омичам назвали водоёмы, за купание в которых можно получить штраф

В список попали 105 мест.

Источник: Om1.ru

Мэрия опубликовала список локаций на городских водоёмах, где запрещено купаться. В пресс-службе добавили, что все эти места включены в перечень и обозначены знаками «Купаться запрещено». В противном случае можно получить устное предупреждение и даже административный штраф.

В списке оказались:

солёное озеро в посёлке Армейском, озеро Чередовое, все водоёмы в Парке Победы, все «дикие» пляжи на берегах Иртыша и Оми.

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, пляжный сезон в Омске открывается с 1 июня. Горожане смогут посещать пять городских пляжей — Кировский, Советский, Центральный-1, Центральный-2 и Первомайский. После того, как уровень воды пойдёт на спад, на пляжах проведут обследование и очистят дно акватория, заверял мэр Шелест.

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