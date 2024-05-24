Омичам назвали водоёмы, за купание в которых можно получить штраф

Мэрия опубликовала список локаций на городских водоёмах, где запрещено купаться. В пресс-службе добавили, что все эти места включены в перечень и обозначены знаками «Купаться запрещено». В противном случае можно получить устное предупреждение и даже административный штраф.
В списке оказались:
солёное озеро в посёлке Армейском, озеро Чередовое, все водоёмы в Парке Победы, все «дикие» пляжи на берегах Иртыша и Оми.
С полным списком можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, пляжный сезон в Омске открывается с 1 июня. Горожане смогут посещать пять городских пляжей — Кировский, Советский, Центральный-1, Центральный-2 и Первомайский. После того, как уровень воды пойдёт на спад, на пляжах проведут обследование и очистят дно акватория, заверял мэр Шелест.