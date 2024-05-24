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В Ростове-на-Дону заработают четыре оборудованных пляжа с 1 июня

В новом купальном сезоне в Ростове откроют четыре оборудованных пляжа.

Эту новость 23 мая сообщил в своём телеграм-канале глава городской администрации Алексей Логвиненко.

В этом году горожане смогут посетить четыре пляжа: «Левобережный», «Зеленый остров», «Каррера» и «Дружба». Последний в прошлом году так и не заработал из-за того, что власти не нашли подрядчика для приведения территории в порядок.

Открытие пляжа в этом году тоже оказалось под угрозой. В конце апреля парк культуры и отдыха «Дружба» не нашел подрядчика, который бы привел в порядок место для отдыха.

Спасатели уже проверили и очистили дно Северного водохранилища, но кто будет приводить в порядок сам пляж — пока неизвестно.

туризм и отдых