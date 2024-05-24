На Кубани заработает новое плодохранилище

Плодохранилище фруктовой продукции в Славянском районе готово на 80 процентов. Новая фруктовая база позволит не только содержать плоды при необходимой температуре, но и откроет почти 100 новых рабочих мест, сообщает ИА KrasnodarMedia, со ссылкой пресс-службу администрации Краснодарского края.
Соглашение о строительстве в Славянском районе фруктохранилища на 10,5 тысяч тонн было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году, в него планируется инвестировать один миллиард рублей. Этот проект является частью стратегии развития садоводства в регионе, которое становится все более значимым благодаря инвестициям как государственных, так и частных.
— Мы активно развиваем садоводство в регионе, в том числе, благодаря государственным и частным инвестициям. Растет площадь садов, увеличиваются объемы производства фруктов. Наша задача — обеспечить вкусными и полезными продуктами жителей и гостей региона не только в высокий сезон, но и в межсезонье.
Плодохранилище включает в себя холодильные камеры, цех по сортировке и упаковке продукции, а также административно-бытовой комплекс. По словам губернатора, на предприятии появится 96 новых рабочих мест, и его площадь составит почти три гектара. В настоящее время ведется установка холодильных камер и оборудования, отделка административного корпуса, а также благоустройство и озеленение территории. В ближайшие годы планируется строительство дополнительных плодохранилищ на 50 тысяч тонн продукции, чтобы увеличить общий объем хранения фруктов в регионе.