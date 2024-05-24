На Кубани заработает новое плодохранилище

Плодохранилище включает в себя холодильные камеры, цех по сортировке и упаковке продукции, а также административно-бытовой комплекс. По словам губернатора, на предприятии появится 96 новых рабочих мест, и его площадь составит почти три гектара. В настоящее время ведется установка холодильных камер и оборудования, отделка административного корпуса, а также благоустройство и озеленение территории. В ближайшие годы планируется строительство дополнительных плодохранилищ на 50 тысяч тонн продукции, чтобы увеличить общий объем хранения фруктов в регионе.