В Казахстане снова похолодание — прогноз погоды на выходные

«Циклон принесет с собой осадки в виде дождя, переходящие в снег, грозы, град и шквалистые усиления ветра. Сильные осадки (дождь, снег) прогнозируются 25−27 мая в северных, 25−26 мая в центральных, юго-восточных, 26 мая в восточных регионах, сильный дождь в северо-западных регионах страны».