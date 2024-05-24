В Казахстане снова похолодание — прогноз погоды на выходные

Инициативу в формировании погоды по республике в ближайшие три дня окажет северный циклон, прогнозируют специалисты.
«Циклон принесет с собой осадки в виде дождя, переходящие в снег, грозы, град и шквалистые усиления ветра. Сильные осадки (дождь, снег) прогнозируются 25−27 мая в северных, 25−26 мая в центральных, юго-восточных, 26 мая в восточных регионах, сильный дождь в северо-западных регионах страны».
В свою очередь обширный антициклон из районов Скандинавии сохранит ясную погоду на западе республики.
Надвигающиеся холодные воздушные массы послужат причиной заморозков в ночные и утренние часы до 3 градусов — 25 мая на западе, северо-западе, севере, 26 мая в центре, 27 мая на востоке, юго-востоке,