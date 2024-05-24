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В Казахстане снова похолодание — прогноз погоды на выходные

АЛМАТЫ, 24 мая — Sputnik. Прогноз погоды на 25—26 мая 2024 года в Казахстане опубликовали синоптики Казгидромета.

Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 88% 755 мм рт. ст. +21°
Источник: Sputnik.kz

Инициативу в формировании погоды по республике в ближайшие три дня окажет северный циклон, прогнозируют специалисты.

«Циклон принесет с собой осадки в виде дождя, переходящие в снег, грозы, град и шквалистые усиления ветра. Сильные осадки (дождь, снег) прогнозируются 25−27 мая в северных, 25−26 мая в центральных, юго-восточных, 26 мая в восточных регионах, сильный дождь в северо-западных регионах страны».

говорится в сообщении.

В свою очередь обширный антициклон из районов Скандинавии сохранит ясную погоду на западе республики.

Надвигающиеся холодные воздушные массы послужат причиной заморозков в ночные и утренние часы до 3 градусов — 25 мая на западе, северо-западе, севере, 26 мая в центре, 27 мая на востоке, юго-востоке, 26—27 мая в горных районах южного Казахстана.