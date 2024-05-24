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Пьяных водителей будут ловить в Самарской области с 24 по 26 мая

В Самарской области полицейские проведут полномасштабные рейды ГИБДД в выходные дни.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшие дни, с 24 по 26 мая, в Самарской области сотрудники ГИБДД выходят на усиленный режим работы, они проведут широкомасштабные целенаправленные рейды.

— В ходе рейдов задействуют максимальное количество полицейских, в том числе из руководящего состава, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Особое внимание будет обращено на автомобилистов, которые ездят за рулем в состоянии опьянения. За пьяное вождение полагается штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав от полутора до двух лет. При отказе проходить медицинское освидетельствование, происходит лишение водительского удостоверения и наложение штрафа.

Если пьяный водитель попадается снова, ему грозит уже уголовное наказание: штраф 200−300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, принудительные до двух лет, либо лишение свободы до двух лет.

ГИБДД
штрафы