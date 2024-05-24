Пьяных водителей будут ловить в Самарской области с 24 по 26 мая

Особое внимание будет обращено на автомобилистов, которые ездят за рулем в состоянии опьянения. За пьяное вождение полагается штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав от полутора до двух лет. При отказе проходить медицинское освидетельствование, происходит лишение водительского удостоверения и наложение штрафа.