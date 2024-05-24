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В Омске увеличат количество автобусов № 25

Они станут чаще курсировать уже с 1 июня.

Источник: РИА "Новости"

Мэр Омска Сергей Шелест объявил об улучшении транспортного обслуживания для жителей улиц Студенческая, Попова и Народная с 1 июня. Количество автобусов на маршруте № 25 «Площадь Победы — микрорайон “Новоалександровский”» увеличится с 3 до 4 единиц.

Дополнительный автобус малого класса будет осуществлять укороченные рейсы от СибАДИ до улицы Студенческая, проезжая по улицам Попова и Народная в обоих направлениях.

Ежедневно будут выполняться 8 рейсов от улицы Студенческая до СибАДИ и 7 рейсов от СибАДИ до улицы Студенческая. Количество рейсов по основной схеме движения маршрута «Площадь Победы — микрорайон Новоалександровский» останется прежним — ежедневно 3 автобуса среднего класса будут выполнять 40 рейсов.