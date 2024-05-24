В Омске увеличат количество автобусов № 25

Ежедневно будут выполняться 8 рейсов от улицы Студенческая до СибАДИ и 7 рейсов от СибАДИ до улицы Студенческая. Количество рейсов по основной схеме движения маршрута «Площадь Победы — микрорайон Новоалександровский» останется прежним — ежедневно 3 автобуса среднего класса будут выполнять 40 рейсов.