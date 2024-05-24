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На Омскую область со стороны Тюмени движется циклон с плохой погодой

Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупредили омичей о погоде в ближайшие выходные.

Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 83% 754 мм рт. ст. +21°

По прогнозу синоптиков, в регионе сохраняется неустойчивый характер погоды, с преобладанием облачной погоды и контрастным температурным фоном. Так, в субботу, 25 мая 2024 года, в Омске и области будет холодно и без существенных осадков. Температура ночью составит от- до +4 градусов, а местами ожидаются заморозки до −60, днем температура составит +10..+15 °C. А в воскресенье в регион зайдет циклон со стороны Тюмени, который принесет плохую, по мнению автора, погоду.

«В воскресенье, 26 мая, с северо-западными воздушными потоками на нашу территорию сместится очередной циклон. Он принесет дождливую погоду, в основном в дневные часы. Температура ночью 0..+5°, днем от +11° по северу, до +19° по югу», — отметила начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко. По прогнозу омских синоптиков, в начале недели в тылу циклона снова похолодает, а интенсивность осадков уменьшится. Температура воздуха ночью составит +1…+6°, днем ожидается +8…+13 °C.