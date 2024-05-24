На Омскую область со стороны Тюмени движется циклон с плохой погодой

По прогнозу синоптиков, в регионе сохраняется неустойчивый характер погоды, с преобладанием облачной погоды и контрастным температурным фоном. Так, в субботу, 25 мая 2024 года, в Омске и области будет холодно и без существенных осадков. Температура ночью составит от- до +4 градусов, а местами ожидаются заморозки до −60, днем температура составит +10..+15 °C. А в воскресенье в регион зайдет циклон со стороны Тюмени, который принесет плохую, по мнению автора, погоду.