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В Калининграде пройдут съёмки фильма «Нахимовцы-2. Янтарный берег»

Сцена развернется на реке Преголе.

Источник: Администрация Калининграда

26 мая в Калининграде пройдут съемки художественного фильма «Нахимовцы-2. Янтарный берег».

«Киногруппе не требуется перекрытие дорог, так как сцена развернётся на Преголе, по ней пойдут лодки курсантов», — рассказали в городской администрации.

В фильме рассказана история подростка Егора. Его отец погиб при исполнении воинского долга. Мама столкнувшись с трудностями воспитания сына, решила снова выйти замуж и перевела сына из Санкт-Петербурга в Калининградское нахимовское училище. Для того чтобы сходу завоевать авторитет, Егор представляется родным братом братьев Логиновых — Семёна и Тимофея. Легендарных нахимовцев, которым удалось не позволить банде «чёрных антикваров» завладеть орденом из музея Нахимовского училища. Совсем скоро враньё Егора вскрывается, но оказавшись в эпицентре операции по предотвращению теракта в Калининградском заливе, мальчик возвращает своё честное нахимовское имя.

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