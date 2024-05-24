В Калининграде пройдут съёмки фильма «Нахимовцы-2. Янтарный берег»

В фильме рассказана история подростка Егора. Его отец погиб при исполнении воинского долга. Мама столкнувшись с трудностями воспитания сына, решила снова выйти замуж и перевела сына из Санкт-Петербурга в Калининградское нахимовское училище. Для того чтобы сходу завоевать авторитет, Егор представляется родным братом братьев Логиновых — Семёна и Тимофея. Легендарных нахимовцев, которым удалось не позволить банде «чёрных антикваров» завладеть орденом из музея Нахимовского училища. Совсем скоро враньё Егора вскрывается, но оказавшись в эпицентре операции по предотвращению теракта в Калининградском заливе, мальчик возвращает своё честное нахимовское имя.